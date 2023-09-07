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В ночном клубе в Турции произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые

В ночном клубе в Турции произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые В результате вооруженного инцидента в ночном клубе в районе Нилуфер турецкого города Бурса погиб один человек, еще трое получили ранения.
В регионе
7 сентября 2023 г. 08:04
В ночном клубе в Турции произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые

В результате вооруженного инцидента в ночном клубе в районе Нилуфер турецкого города Бурса погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Согласно информации, потасовка произошла между посетителями и охранниками заведения. В результате четыре человека были доставлены в больницу. Позднее один из них скончался в медучреждении, еще один находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать злоумышленника, который попытался скрыться с места происшествия.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə gecə klubunda silahlı dava olub, ölən və yaralananlar var

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