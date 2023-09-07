В ночном клубе в Турции произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые

В результате вооруженного инцидента в ночном клубе в районе Нилуфер турецкого города Бурса погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом
Согласно информации, потасовка произошла между посетителями и охранниками заведения. В результате четыре человека были доставлены в больницу. Позднее один из них скончался в медучреждении, еще один находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать злоумышленника, который попытался скрыться с места происшествия.
По факту начато расследование.