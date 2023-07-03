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В Нижневартовске проверяют более 10 крупных ТЦ из-за сообщений с угрозами взрыва

В Нижневартовске проверяют более 10 крупных ТЦ из-за сообщений с угрозами взрыва Сообщение с угрозой взрыва поступило в крупный торговый центр "Европа-Сити" в Нижневартовске, клиенты и сотрудники эвакуированы. Также идет проверка из-за подобных сообщений еще более 10 крупных торговых центров и магазинов города.
В регионе
3 июля 2023 г. 12:50
В Нижневартовске проверяют более 10 крупных ТЦ из-за сообщений с угрозами взрыва

Сообщение с угрозой взрыва поступило в крупный торговый центр "Европа-Сити" в Нижневартовске, клиенты и сотрудники эвакуированы. Также идет проверка из-за подобных сообщений еще более 10 крупных торговых центров и магазинов города.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

"Из-за поступившего сообщения с угрозами в Нижневартовске эвакуированы посетители и сотрудники "Европа-Сити". На месте находятся представители силовых служб, идет проверка здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также сообщения с угрозами получили еще более 10 крупных торговых центров города и магазинов. Идет проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы взрыва.

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