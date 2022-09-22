В Нижнем Новгороде произошел пожар в пункте призыва на военную службу

В Нижнем Новгороде произошел пожар в двухэтажном здании призывного пункта в Канавинском районе.

В Нижнем Новгороде произошел пожар в двухэтажном здании призывного пункта в Канавинском районе.

Как передает Report, по некоторым данным, причиной пожара мог стать поджог. В кабинете разбито окно, а рядом с ним найдены осколки бутылки.

Между тем, по данным областного управления МЧС, общая площадь возгорания произошедшего пожара в ночь на 22 сентября, составила 1 кв. м.

Пожар начался в стоматологическом кабинете. Огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, официально причины пожара пока не установлены.