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В Нижнем Новгороде произошел пожар в пункте призыва на военную службу

В Нижнем Новгороде произошел пожар в пункте призыва на военную службу В Нижнем Новгороде произошел пожар в двухэтажном здании призывного пункта в Канавинском районе.
В регионе
22 сентября 2022 г. 16:36
В Нижнем Новгороде произошел пожар в пункте призыва на военную службу

В Нижнем Новгороде произошел пожар в двухэтажном здании призывного пункта в Канавинском районе.

Как передает Report, по некоторым данным, причиной пожара мог стать поджог. В кабинете разбито окно, а рядом с ним найдены осколки бутылки.

Между тем, по данным областного управления МЧС, общая площадь возгорания произошедшего пожара в ночь на 22 сентября, составила 1 кв. м.

Пожар начался в стоматологическом кабинете. Огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, официально причины пожара пока не установлены.

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Версия на английском языке Fire breaks out at military recruitment center in Russia’s Nizhny Novgorod

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