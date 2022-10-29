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В Нижнем Новгороде произошел пожар на электроподстанции

В Нижнем Новгороде произошел пожар на электроподстанции В Нижнем Новгороде в Сормовском районе загорелась электроподстанция. На месте работают пожарные, причину пожара устанавливают.
В регионе
29 октября 2022 г. 12:40
В Нижнем Новгороде произошел пожар на электроподстанции

В Нижнем Новгороде в Сормовском районе загорелась электроподстанция. На месте работают пожарные, причину пожара устанавливают.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Волжской, 11а поступило 29 октября в 06:29.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла", - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в 08:05 на место ЧП выдвинулся пожарный поезд ГЖД филиала РЖД. В 09:08 он прибыл к месту пожара и приступил к работе. В 10:00, указали в ведомстве, была объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75 квадратных метров.

"Административное здание 50 квадратных метров, трансформатор - 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - отметили в МЧС.

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