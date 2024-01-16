В Нижнем Новгороде два человека погибли при пожаре в доме

В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде погибли два человека.

В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание площадью 200 кв. м произошло на улице Гужевой, на месте задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава, пожар локализовали, угрозы соседним домам нет, кровля дома частично обрушилась", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что в доме, по предварительной информации, проживает многодетная семья, на место выехали представители надзорного ведомства.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в результате пожара погибли двое детей в возрасте двух и четырех лет.

"При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза", - рассказали в пресс-службе.