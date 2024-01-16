О нас

В Нижнем Новгороде два человека погибли при пожаре в доме

В Нижнем Новгороде два человека погибли при пожаре в доме В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде погибли два человека.
В регионе
16 января 2024 г. 12:49
В Нижнем Новгороде два человека погибли при пожаре в доме

В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание площадью 200 кв. м произошло на улице Гужевой, на месте задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава, пожар локализовали, угрозы соседним домам нет, кровля дома частично обрушилась", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что в доме, по предварительной информации, проживает многодетная семья, на место выехали представители надзорного ведомства.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в результате пожара погибли двое детей в возрасте двух и четырех лет.

"При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза", - рассказали в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Кыргызстане две интернет-площадки обвиняются в призывах к массовым беспорядкам
В Кыргызстане две интернет-площадки обвиняются в призывах к массовым беспорядкам
16 января 2024 г. 13:44
Партия российского оружия уже находится в Армении
Партия российского оружия уже находится в Армении
16 января 2024 г. 13:31
Режим ЧС объявили из-за непогоды на востоке Казахстана
Режим ЧС объявили из-за непогоды на востоке Казахстана
16 января 2024 г. 13:26
Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе
Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Давосе
16 января 2024 г. 13:04
Экс-министра нацэкономики Казахстана обвинили в убийстве жены
Экс-министра нацэкономики Казахстана обвинили в убийстве жены
16 января 2024 г. 12:58
В Украину прибыла спикер парламента Латвии
В Украину прибыла спикер парламента Латвии
16 января 2024 г. 12:45
Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку
Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку
16 января 2024 г. 12:18
В Армении принят закон, позволяющий откупиться от службы в армии
В Армении принят закон, позволяющий откупиться от службы в армии
16 января 2024 г. 11:54
Глава МИД Ирана считает удары США и Британии по Йемену стратегической ошибкой
Глава МИД Ирана считает удары США и Британии по Йемену стратегической ошибкой
16 января 2024 г. 10:34
Азербайджанские военные примут участие в тактических учениях в Казахстане
Азербайджанские военные примут участие в тактических учениях в Казахстане
16 января 2024 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi