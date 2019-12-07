В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 12 пешеходов

Один человек погиби в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, всего пострадало 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"По информации регионального Минздрава, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного взрослого - травмы легкой степени тяжести, второй - предварительно, средней степени тяжести. Еще один взрослый скончался", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, погибла женщина, сопровождавшая детей.

По предварительной информации, угрозы жизни детей нет, работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим, добавили в пресс-службе.