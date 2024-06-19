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В Нижегородской области число пациентов с ботулизмом выросло до 16 человек

В Нижегородской области число пациентов с ботулизмом выросло до 16 человек В Нижегородской области с подозрением на ботулизм госпитализировано 16 человек. Из них шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В регионе
19 июня 2024 г. 17:37
В Нижегородской области число пациентов с ботулизмом выросло до 16 человек

В Нижегородской области с подозрением на ботулизм госпитализировано 16 человек. Из них шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило Министерство здравоохранения области.

Среди госпитализированных один ребенок.

Роспотребнадзор выяснил, что все заболевшие ели лобио производителя "Локалкитчен", заказанное через службу доставки.

Сотрудники Роспотребнадзора опросили 102 нижегородцев, которые заказывали лобио, и выявили у 9 пациентов с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор отобрал более 70 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции. Лаборанты провели около 400 исследований. Продукцию изъяли из оборота.

Помимо этого, после употребления лобио того же производителя в Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось до 15 человек.

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