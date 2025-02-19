В нищете, зато в Евросоюзе: Пашинян готов обречь Армению на голод

Армянский премьер Никол Пашинян призвал правительство найти альтернативные маршруты для поставок продовольствия в республику. Ереван рассчитывает снизить зависимость от российского рынка, но пока не видит возможностей для этого. При этом в республике не о

Армянский премьер Никол Пашинян призвал правительство найти альтернативные маршруты для поставок продовольствия в республику. Ереван рассчитывает снизить зависимость от российского рынка, но пока не видит возможностей для этого. При этом в республике не отказываются от идеи вступления в Евросоюз, что может вызвать в стране продовольственный кризис.

Как сообщает Report , издание NEWS.ru в своем материале проанализировало, почему Пашинян готов обречь своих сограждан на голод.

В статье отмечается, что 18 февраля глава комиссии парламента Армении по вопросам евроинтеграции Арман Егоян заявил, что для принятия законопроекта о вступлении республики в Европейский союз не потребуется проведение референдума, тем самым подтвердив решимость Еревана придерживаться курса на евроинтеграцию.

Законопроект о вступлении Армении в ЕС подготовила гражданская инициативная группа "ЕвроРеферендум", которая собрала 60 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. для внесения инициативы в парламент. 9 января документ рассмотрели на заседании правительства, после чего он был направлен в законодательный орган на обсуждение.

При каких условиях Армения может вступить в Евросоюз

Вступление в Евросоюз — очень растянутый процесс, заявил NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян.

"Напомню, что Армения не имеет общей границы с Европейским союзом. Поэтому невозможно говорить о вступлении республики в ЕС, если в объединение также не примут Грузию, так как эта страна рассматривалась как маршрут, через который Армения логистически и политически свяжется с ЕС. А переориентация на Турцию — очень интересное изменение вообще всей политики республики. Впрочем, не удивлюсь, если Пашинян и на это решится", — сказал Микаэлян.

Политолог также отметил, что ЕС и сам не готов принять Армению, поскольку уже сейчас выстроилась целая очередь из стран, которые давно официально подали заявку на вступление в объединение. По его словам, Армении пока что даже нет в этом списке.

"Со своей стороны Европейский союз уже практически не расширяется, даже наоборот, потерял Великобританию сравнительно недавно", — напомнил политолог.

Как указывало издание Politico, процесс вступления в ЕС может занять десятилетия, поскольку он включает шесть так называемых кластеров, разделенных на 35 "глав", по мере выполнения которых выставляются оценки соответствия страны-соискателя критериям ЕС в широком спектре политических областей, таких как развитие демократических институтов, судебной системы, соблюдения основных прав и свобод человека и так далее.

С чем столкнется Ереван в случае вступления в ЕС

На совещании правительства 18 февраля Пашинян призвал найти альтернативные варианты поставок ключевых товаров. Никаких подробностей армянский премьер не привел, но подчеркнул, что властям "необходимо быть максимально гибкими" в области продбезопасности, отметив важность поощрения местного производства. На совещании среди прочего рассматривался вопрос расчета минимальных продовольственных корзин для разных возрастных групп населения.

Сейчас Армения критически зависит от поставок зерна из России, а местный рынок обеспечивает лишь минимальную часть потребностей, тем более после потери Карабаха. Почти весь объем подсолнечного масла и часть сахара республика тоже импортирует из РФ.

По всей видимости, постепенное осознание реальной цены устремлений в ЕС заставило армянские власти начать пересмотр привычных маршрутов доставки продовольствия в республику.

Что мешает Еревану находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС

Сотрудничество внутри ЕС и ЕАЭС нельзя совместить, так как это зоны свободной торговли, защищающие свои рынки от товаров из другой зоны, объяснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. "Если Армения будет находиться в них одновременно, возникнет дыра в таможенной защите. Кроме того, если Ереван вступит в зону свободной торговли, то он должен будет по требованию ЕС ввести санкции против России в полном объеме. На этом торговля Армении с Россией закончится, как и участие республики в Евразийском союзе", — сказал он.

При этом, по его словам, Ереван в случае выбора европейского курса не сможет быстро перестроить свою экономику и столкнется с серьезными последствиями, как экономическими, так и социальными.

"Россия — один из ключевых, если не крупнейший торговый партнер Армении вообще. Наряду с этим торговый оборот Армении и других стран ЕАЭС составляет огромную часть внешней торговли республики. Кроме того, Ереван приобретает российские энергоносители по сниженным ценам. Нельзя не забывать и про доступ на рынок труда ЕАЭС", — сказал эксперт.

Какие могут быть для Еревана альтернативы поставкам продовольствия из России

По данным Telegram-канала "Рыбарь", альтернативным маршрутом для армян может стать Казахстан. Однако для республики это станет очередным шагом к более глубокой интеграции в тюркский мир. Причем непонятно, насколько Казахстан готов к выходу на армянский рынок.

Теоретически Армения может заменить российское продовольствие, закупая его в Казахстане и других странах, отметил Силаев. Но российская продукция имеет значительные рыночные преимущества, включая низкую стоимость производства и отлаженную логистику.

По его словам, у Армении всего два маршрута транзита товаров — через Грузию и Иран. "Грузия теоретически сможет как-то обеспечивать Ереван в случае переориентации на Евросоюз. Есть еще международное право, которое регулирует положение и транзит для стран, не имеющих выхода к морю. А что касается Ирана — транзит через него в Армению не столь велик, как через Грузию, так как Тегеран не связан с Ереваном железной дорогой, в отличие от Тбилиси", — отметил Силаев.

Для чего Пашиняну понадобилась тема евроинтеграции

Армянская оппозиция полагает, что тема вступления в ЕС станет главным лозунгом Пашиняна на парламентских выборах 2026 года. Противники армянского премьера считают идею вступления в ЕС бесперспективной и придерживаются курса дальнейшей интеграции в ЕАЭС.

Пашинян, разумеется, хочет набрать политические очки перед предстоящими парламентскими выборами и продемонстрировать избирателям курс на сближение с ЕС, заявил Силаев.

"Но я совершенно не понимаю, как можно набрать политический капитал, обещая гражданам глубокий экономический кризис и рост цен на продовольствие, в случае выхода из ЕАЭС. Если он таким образом хочет завоевать большую популярность, то, по-моему, это не самый очевидный способ", — считает политолог.

Он подчеркнул, что в случае выбора европейского курса Армении придется ввести санкции против России. "Результаты такого решения очевидны — ослабление связей Еревана и Москвы. Однако Россия не планирует разрывать отношения с Арменией. Никто на это не пойдет. Москва не вмешивается в суверенные дела Армении", — указал Силаев.

Пашинян не может не понимать, что без России и ЕАЭС экономику Армении ждет тяжелейший кризис. Поэтому очевидно, что его безответственные заявления о европейском пути — это не более чем прикрытие для стремления удержаться у власти любой ценой, несмотря на все провалы и неудачи. Именно поэтому Пашинян начал подготовку к выборам 2026 года уже сейчас.