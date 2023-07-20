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В Николаеве возросло число пострадавших из-за ракетных атак ВС РФ

В Николаеве возросло число пострадавших из-за ракетных атак ВС РФ Число пострадавших в украинском городе Николаеве в результате ракетного удара ВС РФ увеличилось. По меньшей мере 19 человек получили ранения.
В регионе
20 июля 2023 г. 12:18
В Николаеве возросло число пострадавших из-за ракетных атак ВС РФ

Число пострадавших в украинском городе Николаеве в результате ракетного удара ВС РФ увеличилось. По меньшей мере 19 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что за медицинской помощью обратились восемь человек, госпитализированы двое, среди них ребенок.

По его словам, около 3:03 ВС РФ подвергли атакам город ракетами. В результате атаки разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 кв. м, спасатели его уже ликвидировали. Продолжается разбор завалов.

Также повреждены соседние многоэтажные дома и 15 гаражей.

Отмечается, что минувшей ночью по Украине всего было выпущено 19 ракет и 19 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА Shahed и 5 ракет.

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