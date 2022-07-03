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В Нигерии 30 солдат погибли в ходе атаки боевиков

В Нигерии 30 солдат погибли в ходе атаки боевиков По меньшей мере 30 нигерийских солдат были убиты во время атаки боевиков «Боко Харам» на шахту в районе Широро в штате Нигер.
В регионе
3 июля 2022 г. 07:17
В Нигерии 30 солдат погибли в ходе атаки боевиков

По меньшей мере 30 нигерийских солдат были убиты во время атаки боевиков "Боко Харам" на шахту в районе Широро в штате Нигер.

Как передает Report, об этом сообщает U.S.News.

Солдаты проводили операцию по поиску горняков, которых террористы похитили несколько дней назад. Боевики устроили засаду и напали на военных, которые ехали на трех грузовиках.

Отмечается, что боевики передвигались на мотоциклах и грузовике. Прежде чем устроить засаду на шахте, они убили семерых полицейских, которые охраняли здание. Кроме того, были застрелены восемь мирных жителей и похищены китайские рабочие.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что операция по поиску похищенных рабочих будет продолжена, а террористы будут наказаны.

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Версия на азербайджанском языке "Boko Haram"ın mədənə hücumu nəticəsində 30 Nigeriya əsgəri ölüb

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