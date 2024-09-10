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В Нидерландах работники общественного транспорта провели забастовку

В Нидерландах работники общественного транспорта провели забастовку Масштабная забастовка работников сферы общественного транспорта прошла этим утром в трех крупнейших городах Нидерландов - Амстердаме, Гааге и Роттердаме.
В регионе
10 сентября 2024 г. 11:21
В Нидерландах работники общественного транспорта провели забастовку

Масштабная забастовка работников сферы общественного транспорта прошла этим утром в трех крупнейших городах Нидерландов - Амстердаме, Гааге и Роттердаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Proviciale Zeeuwse Courant (PZC).

Причиной забастовки стало недовольство сотрудников частыми ночными сменами, нерегулярными графиком и тяжестью работы.

Забастовка продлилась с 04:00 по 08:00 по местному времени. В этот промежуток времени в городах не ходили автобусы и трамваи, а в Амстердаме и Роттердаме - еще и метро. Местные транспортные компании GVB (Амстердам), RET (Роттердам) и HTM (Гаага) предупредили жителей, что, несмотря на окончание забастовки, должно пройти некоторое время, прежде чем движение вернется в норму.

"Ожидается, что первые поезда в метро [Амстердама] начнут курсировать около 08:30, а до этого будут запущены автобусы и трамваи", - приводит газета слова представителя компании - оператора амстердамского метрополитена GVB. Однако, понадобится целое утро, чтобы полноценно вернуться к функционированию по расписанию.

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Версия на английском языке Public transport workers in Netherlands strike in support of early retirement

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