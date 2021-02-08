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В нескольких селах Грузии зафиксированы случаи бешенства

В нескольких селах Грузии зафиксированы случаи бешенства В двух селах Кобулетского района в Аджарии (Грузия) выявлены случаи бешенства.
В регионе
8 февраля 2021 г. 20:30
В нескольких селах Грузии зафиксированы случаи бешенства

В двух селах Кобулетского района в Аджарии (Грузия) выявлены случаи бешенства.

Как сообщает грузинское бюро Report, по этой причине в селах Цхрафона и Цаврока объявлен двухмесячный карантин.

В селах запрещено передвижение домашних животных, а также продажа мяса и молочных продуктов. Как сообщили в мэрии Кобулети, в обоих селах начнется обязательная вакцинация домашних животных.

Сообщается, что источником инфекции является шакал.

В селе Джиханджури Кобулетского района несколько дней назад был зарегистрирован факт бешенства. От укуса зараженного животного погибло три коровы. Заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.

В селе продолжается двухмесячный карантинный режим.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın bir neçə kəndində quduzluq yayılıb

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