В нескольких селах Грузии зафиксированы случаи бешенства

В двух селах Кобулетского района в Аджарии (Грузия) выявлены случаи бешенства.

В двух селах Кобулетского района в Аджарии (Грузия) выявлены случаи бешенства.

Как сообщает грузинское бюро Report, по этой причине в селах Цхрафона и Цаврока объявлен двухмесячный карантин.

В селах запрещено передвижение домашних животных, а также продажа мяса и молочных продуктов. Как сообщили в мэрии Кобулети, в обоих селах начнется обязательная вакцинация домашних животных.

Сообщается, что источником инфекции является шакал.

В селе Джиханджури Кобулетского района несколько дней назад был зарегистрирован факт бешенства. От укуса зараженного животного погибло три коровы. Заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.

В селе продолжается двухмесячный карантинный режим.