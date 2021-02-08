В нескольких селах Грузии зафиксированы случаи бешенства

В двух селах Кобулетского района в Аджарии (Грузия) выявлены случаи бешенства.
Как сообщает грузинское бюро Report, по этой причине в селах Цхрафона и Цаврока объявлен двухмесячный карантин.
В селах запрещено передвижение домашних животных, а также продажа мяса и молочных продуктов. Как сообщили в мэрии Кобулети, в обоих селах начнется обязательная вакцинация домашних животных.
Сообщается, что источником инфекции является шакал.
В селе Джиханджури Кобулетского района несколько дней назад был зарегистрирован факт бешенства. От укуса зараженного животного погибло три коровы. Заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.
В селе продолжается двухмесячный карантинный режим.