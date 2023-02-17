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В нескольких регионах Турции произошло землетрясение

В нескольких регионах Турции произошло землетрясение Сегодня с 03:11 до 04:49 по бакинскому времени в городах Малатья, Элязыг и Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение.
В регионе
17 февраля 2023 г. 05:42
В нескольких регионах Турции произошло землетрясение

Сегодня с 03:11 до 04:49 по бакинскому времени в городах Малатья, Элязыг и Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Отмечается, что сильнейшее из землетрясений магнитудой 4-4,8 произошло в Каракочанском районе Элязыг. Так, подземные толчки, очаг которых был зафиксирован на глубине 11,78 км, зафиксированы в 04:35 по бакинскому времени.

В то же время в районе Пазарджик Кахраманмараша произошли подземные толчки. Эпицентр землетрясения, зафиксированный в 04:49 по бакинскому времени, находился на глубине 6,6 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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