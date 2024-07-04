В нескольких провинциях Турции продолжаются лесные пожары

В нескольких провинциях Турции продолжаются лесные пожары.

В нескольких провинциях Турции продолжаются лесные пожары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что пожар в квартале Бешйол района Борнова в Измире распространился и на прилегающие территории. Из-за пожара эвакуированы жители кварталов Бешйол и Сарныш. В общей сложности повреждены семь домов.

В тушении пожара задействованы вертолеты ВС Турции. Пожар удалось локализовать.

В провинции Балыкесир, в районах Тюркоглу и Пазарджик Кахраманмараша также продолжаются меры по тушение лесных пожаров.