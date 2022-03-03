О нас
Аудио новости

В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои

В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои На Киевщине в Гостомеле, Немешаево, Буче и Бородянке продолжаются боевые действия.
В регионе
3 марта 2022 г. 04:13
В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои

На Киевщине в Гостомеле, Немешаево, Буче и Бородянке продолжаются боевые действия.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба полиции Киевщины.

"Бучанщина - один из районов Киевщины, в котором из-за российского вторжения, сложилась непростая ситуация. Гостомель, Немешаево, Буча и Бородянка - продолжаются боевые действия, в Ирпене ликвидируют последствия авиаудара. В других общинах - ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители работают круглосуточно ведут службу на блокпостах, проверяют авто, реагируют на обращения о подозрительных предметах и лицах, помогают пострадавшим.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna şəhərlərində ağır döyüşlər gedir, Rusiya hərbi texnikası ələ keçirilib

Экслюзивные новости

Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi