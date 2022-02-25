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В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои

В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои На Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и России.
В регионе
25 февраля 2022 г. 21:57
В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои

На Харьковском направлении, в Сумской области и на юге Украины идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, там идут "достаточно тяжелые бои" между Вооруженными силами Украины и России.

Он сказал, что сегодня днем мы получили сообщение о гибели более 1 000 военнослужащих РФ.

"Это большое уже число. И если будут такими темпами идти боевые действия по всей стране, то потери со стороны РФ будут только увеличиваться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bir neçə şəhərində şiddətli döyüşlər gedir

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