В нескольких городах Украины идут ожесточенные бои

На Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и России.

На Харьковском направлении, в Сумской области и на юге Украины идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, там идут "достаточно тяжелые бои" между Вооруженными силами Украины и России.

Он сказал, что сегодня днем мы получили сообщение о гибели более 1 000 военнослужащих РФ.

"Это большое уже число. И если будут такими темпами идти боевые действия по всей стране, то потери со стороны РФ будут только увеличиваться", - сказал он.