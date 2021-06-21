В нескольких городах Армении выключили свет во время подсчета голосов

В разных населенных пунктах Армении после начала подсчета голосов были отключения электричества, набранных политсилами в ходе внеочередных парламентских выборов.

В разных населенных пунктах Армении после начала подсчета голосов были отключения электричества, набранных политсилами в ходе внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", в частности, с избирательного участка 17/27 в Апаране поступила информация о том, что во всем городе был выключен свет.

"В этот момент подсчет был прекращен, урна была запечатана, комиссия была вынуждена подождать 10 минут, свет дали, после чего подсчет возобновился", - заявил наблюдатель.

Источники сообщили, что свет выключили также в Ванадзоре. Пользовали сообщают об отключении электроэнергии в Гюмри, Армавире, Дилижане.

Отметим, что в Генпрокуратуру Армении поступила информация о более чем 300 нарушениях в ходе голосования.