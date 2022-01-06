В некоторых районах Алматы идет стрельба

В районе Ауэзовского РОВД в Алма-Ате слышна стрельба.

В районе Ауэзовского РОВД в Алматы слышна стрельба.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Рядом с РОВД, которое располагается в одном из спальных районов города, находится ТРЦ "Гранд Парк", там видели банду мародеров, а также вооруженных людей с автоматами.

Ранее отмечалось, что группа протестующих пыталась штурмом взять здание Ауэзовского РОВД, сотрудники полиции отстреливались от мародеров, применяли светошумовые гранаты.

При этом в Алматы также идет стрельба. По информации, по улицам города ходят группы по 5-6 человек, один за другим раздаются выстрелы.

"По улицам Назарбаева, Гоголя, Жибек Жоли, Кунаева города ходят группы по 5-6 человек. Иногда раздаются один за другим выстрелы. На улицах нет людей. Машин очень мало", - отметили в ведомстве.