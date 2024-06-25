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В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на $2,1 млн

В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на $2,1 млн Сотрудники правоохранительных органов Мангистауской области на западе Казахстана проверяют пять компаний нефтегазовой сферы, где выявлены хищения на 1 млрд тенге (2,1 млн долларов).
В регионе
25 июня 2024 г. 09:20
В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на $2,1 млн

Сотрудники правоохранительных органов Мангистауской области на западе Казахстана проверяют пять компаний нефтегазовой сферы, где выявлены хищения на 1 млрд тенге (2,1 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл транспорт корпорейшн" (дочернее предприятие АО "Казмунайгаз") приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге (3,2 млн долларов). При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге (857 тыс. долларов). Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге (235 тыс. долларов) за услуги не функционирующей спецтехники", - говорится в сообщении.

На предприятии West Oil Software (подрядчик "Ойл транспорт корпорейшн") выявлены факты выплаты более 400 млн тенге (857 тыс. долларов) нетрудоустроенным лицам, необоснованного начисления зарплаты, в том числе близким родственникам руководства компании.

Возбуждено пять уголовных дел по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. В рамках досудебного расследования задержаны четверо руководящих должностных лиц указанных организаций.

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Версия на английском языке Massive $2.1 million embezzlement scheme uncovered in Kazakhstan's oil and gas sector

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