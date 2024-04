В НАТО приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ

В НАТО приветствовали начало процесса между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ.

Как передает Report, об этом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал на своей странице в соцсети "Х".

"Приветствуем договоренность между Азербайджаном и Арменией по Алма-Атинской декларации 1991 года как базовый документ для делимитации границы. Признание территориальной целостности обеих стран является основным принципом. Как отметил в ходе своего визита в регион генеральный секретарь Йенс Столтенберг, НАТО поддерживает усилия по нормализации", - сказал он.