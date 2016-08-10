​В НАТО не ставят под сомнение членство Турции в альянсе после попытки госпереворота

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Членство Турции в НАТО не ставится под сомнение после попытки переворота в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении официального представителя Альянса.

"В свете спекулятивных сообщений СМИ о позиции НАТО по поводу несостоявшегося переворота в Турции и членства Турции в НАТО позвольте мне обозначить ясную позицию альянса. Турция – ценный союзник, который делает существенный вклад в совместные усилия НАТО", - заявил представитель НАТО.

По его словам, Турция полноценно участвует в принятии основанных на консенсусе решений альянса.

"Членство Турции в НАТО не стоит под вопросом. Наш альянс привержен коллективной обороне и основан на принципах демократии, индивидуальных свободах, правах человека и верховенстве права. НАТО рассчитывает на продолжение вклада Турции, а Турция может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО", - говорится в заявлении представителя альянса.