В населенном азербайджанцами грузинском селе ожидается отмена карантина

В населенном азербайджанцами селе Мушевани (Даллар) Болнисского района Грузии начались подготовительные работы к снятию жесткого карантинного режима.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в муниципалитете района.

В данном селе у 50 человек взяли образцы для тестов на COVID-19, результаты ожидаются завтра.

В муниципалитете отметили, что снятие особого режима в Мушевани зависит от результатов.

25 апреля в селе был введен особый карантинный режим, до сих пор в селе были подтверждены 80 случаев заражения коронавирусом.