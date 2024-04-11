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В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к терроризму.
В регионе
11 апреля 2024 г. 09:34
В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к терроризму.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня ночью они [боевики] были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - сказали в НАК.

Там отметили, что сотрудники ФСБ ранее получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

В районе обнаружения преступников начальником регионального УФСБ был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). На видео, распространенном НАК, показано, что район КТО оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

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