В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к терроризму.

Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, причастных к терроризму.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня ночью они [боевики] были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - сказали в НАК.

Там отметили, что сотрудники ФСБ ранее получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

В районе обнаружения преступников начальником регионального УФСБ был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). На видео, распространенном НАК, показано, что район КТО оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.