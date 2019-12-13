В Национальном музее Грузии прошла презентация книги "Иреванское ханство"

В Национальном музее Грузии в Тбилиси прошла презентация книги "Иреванское ханство".

Как передает местное бюро Report, автором изданной на азербайджанском, русском и английском языках книги является главный куратор Национального музея Грузии, историк, профессор Эльдар Надирадзе.

Презентация, посвященная 70-летнему юбилею автора, была организована под руководством профессора Давида Лорткипанидзе.

В мероприятии особо отметили вклад Фонда Гейдара Алиева и завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова в проведение совместных проектов с Национальным музеем Грузии для исследования наследия Иреванского ханства.

Э.Надирадзе рассказал журналистам, что работа над изданием длилась три года. По словам автора, "Иреванское ханство" является его третьей связанной с Азербайджаном книгой.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, грузинские научные деятели и историки.