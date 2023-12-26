В Национальной библиотеке Турции хранятся около 1 тыс. книг на азербайджанском языке

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции сегодня хранятся около тысячи книг на азербайджанском языке.

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции сегодня хранятся около тысячи книг на азербайджанском языке.

Об этом анкарскому бюро Report рассказал директор библиотеки Айхан Туглу.

Туглу отметил, что со дня основания в Национальной библиотеке создан специальный отдел, где собраны книги стран тюркского мира.

"Большая часть зарубежных книг в нашей библиотеке собрана из тюркских стран. Надеюсь, что в скором будущем нам удастся создать электронную библиотеку книг тюркского мира", - сказал он.

По словам Туглу, в библиотеке в настоящее время хранится около 1000 книг на азербайджанском языке: "В целом в нашей библиотеке хранятся зарубежные книги на 135 языках из 110 стран. Большая часть книг на иностранном языке, представленных в нашей библиотеке, это книги из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии и Туркменистана".

Туглу также выразил надежду на скорейшую реализацию проекта по формированию Ассоциации национальных библиотек тюркского мира.