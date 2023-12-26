О нас

В Национальной библиотеке Турции хранятся около 1 тыс. книг на азербайджанском языке

В Национальной библиотеке Турции хранятся около 1 тыс. книг на азербайджанском языке В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции сегодня хранятся около тысячи книг на азербайджанском языке.
В регионе
26 декабря 2023 г. 16:54
В Национальной библиотеке Турции хранятся около 1 тыс. книг на азербайджанском языке

В Национальной библиотеке при Администрации президента Турции сегодня хранятся около тысячи книг на азербайджанском языке.

Об этом анкарскому бюро Report рассказал директор библиотеки Айхан Туглу.

Туглу отметил, что со дня основания в Национальной библиотеке создан специальный отдел, где собраны книги стран тюркского мира.

"Большая часть зарубежных книг в нашей библиотеке собрана из тюркских стран. Надеюсь, что в скором будущем нам удастся создать электронную библиотеку книг тюркского мира", - сказал он.

По словам Туглу, в библиотеке в настоящее время хранится около 1000 книг на азербайджанском языке: "В целом в нашей библиотеке хранятся зарубежные книги на 135 языках из 110 стран. Большая часть книг на иностранном языке, представленных в нашей библиотеке, это книги из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии и Туркменистана".

Туглу также выразил надежду на скорейшую реализацию проекта по формированию Ассоциации национальных библиотек тюркского мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA rəsmisi Türk dünyası Milli Kitabxanaları Birliyini qurmaq ideyasını dəstəkləyib

Самое читаемое

Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
19 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi