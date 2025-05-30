В Национальной библиотеке Грузии создан уголок азербайджанской литературы

В Национальной библиотеке Грузии создан уголок азербайджанской литературы

В Национальной библиотеке Грузии создан постоянный уголок азербайджанской литературы.

Как сообщает тбилисское бюро Report, инициатива является очередным шагом по укреплению культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

В церемония открытия уголка приняли участие посол Азербайджана Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители грузинской общественности, писатели, а также члены азербайджанской общины Грузии.

Выступавшие на церемонии открытия подчеркнули, что культурные связи между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие корни, и отметили, что эта инициатива служит укреплению дружбы и духовных уз между двумя странами.

Уголку было представлено более 200 образцов азербайджанской литературы. В рамках проекта планируется постоянное обновление библиотечного фонда.

Это 6-й постоянный уголок азербайджанской литературы, созданный за рубежом за последние два года. На следующем этапе планируется создание таких уголков в Китае и Венгрии.