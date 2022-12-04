В МВД Украины назвали количество погибших за время войны мирных жителей

От обстрелов в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли уже более 9 400 мирных жителей. Среди погибших - 461 ребенок, еще 6800 ранены.

От обстрелов в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли уже более 9 400 мирных жителей. Среди погибших - 461 ребенок, еще 6 800 ранены.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения России в Украину погиб 461 ребенок", - сообщил он.

Енин добавил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах.