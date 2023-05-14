В МВД Турции заявили о работе свыше 600 тыс. полицейских на выборах

Безопасность проходящих в воскресенье в Турции президентских и парламентских выборов обеспечивают свыше 600 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Безопасность проходящих в воскресенье в Турции президентских и парламентских выборов обеспечивают свыше 600 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава МВД страны Сулейман Сойлу после голосования на одном из избирательных участков Стамбула.

"В обеспечении безопасности выборов задействованы 601 тыс. представителей полиции и жандармерии. Мы имеем опыт обеспечения безопасности выборов и успешно осуществим ее сейчас", - сказал министр, добавив, что правоохранительные органы координируют свою работу с ЦИК в части обеспечения безопасности на избирательных участках.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. Зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель. Из них около 5 млн человек впервые воспользуются правом голоса.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.