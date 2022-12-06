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В МВД Турции сообщили о заключении под стражу 400 лиц, состоящих в ОПГ

В МВД Турции сообщили о заключении под стражу 400 лиц, состоящих в ОПГ Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к организованным преступным группировкам (ОПГ).
В регионе
6 декабря 2022 г. 12:02
В МВД Турции сообщили о заключении под стражу 400 лиц, состоящих в ОПГ

Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к организованным преступным группировкам (ОПГ).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава МВД Сулейман Сойлу.

По его словам, в рамках операции, получившей название "Цилиндр", в 50 провинциях страны уже заключены под стражу 400 из 502 лиц, на задержание которых был выдан ордер.

"Речь идет о противодействии 18 ОПГ", - пояснил министр.

Сойлу отметил, что в целом с начала года в стране задержаны 2 703 лиц, причастных к организованным преступным групп. Пресечена деятельность 66 ОПГ.

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Версия на английском языке Turkish Interior Ministry announces detention of 400 members of organized criminal groups

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