В МВД Турции сообщили о заключении под стражу 400 лиц, состоящих в ОПГ

Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к организованным преступным группировкам (ОПГ).

Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к организованным преступным группировкам (ОПГ).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава МВД Сулейман Сойлу.

По его словам, в рамках операции, получившей название "Цилиндр", в 50 провинциях страны уже заключены под стражу 400 из 502 лиц, на задержание которых был выдан ордер.

"Речь идет о противодействии 18 ОПГ", - пояснил министр.

Сойлу отметил, что в целом с начала года в стране задержаны 2 703 лиц, причастных к организованным преступным групп. Пресечена деятельность 66 ОПГ.