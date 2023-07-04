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В МВД Турции сообщили о нейтрализации за месяц 65 террористов

В МВД Турции сообщили о нейтрализации за месяц 65 террористов В течении июня 2023 года в Турции проведено в целом 13 138 операций против лиц, причастных к террористической организации РКК, что позволило нейтрализовать 65 боевиков.
В регионе
4 июля 2023 г. 16:50
В МВД Турции сообщили о нейтрализации за месяц 65 террористов

В течении июня 2023 года в Турции проведено в целом 13 138 операций против лиц, причастных к террористической организации РКК, что позволило нейтрализовать 65 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

По данным Йерликаи, из числа антитеррористических операций 43 были по масштабам крупными или средними.

По подозрению в причастности к РКК задержаны 418 человек, из которых 112 арестованы решением судебных инстанций.

"Поздравляю правоохранительные органы за успешную и круглосуточную борьбу с преступностью. Борьба с терроризмом будет продолжена вплоть до искоренения этой напасти", - заверил турецкий министр.

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