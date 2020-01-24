В МВД Турции сообщили о четверых погибших при землетрясении - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех.
Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
"При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал он.
По меньшей мере 84 человека получили травмы в результате землетрясения.
Пострадавшие люди в основном находились недалеко от эпицентра - в районе восточной провинции Элязыг.
22:55***
По меньшей мере два человека получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции.
Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами во всех провинциях. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены 4-5 зданий".
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.