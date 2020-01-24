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В МВД Турции сообщили о четверых погибших при землетрясении - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В МВД Турции сообщили о четверых погибших при землетрясении

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех. 

Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

"При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал он.

По меньшей мере 84 человека получили травмы в результате землетрясения.

Пострадавшие люди в основном находились недалеко от эпицентра - в районе восточной провинции Элязыг.

22:55***

По меньшей мере два человека получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции.

Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами во всех провинциях. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены 4-5 зданий".

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.

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