В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны

В МВД Турции обнародовали имена трех террористов РКК, нейтрализованных 20 сентября в районе Диджле юго-восточной провинции Диярбакыр.

В МВД Турции обнародовали имена трех террористов РКК, нейтрализованных 20 сентября в районе Диджле юго-восточной провинции Диярбакыр.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", двое из боевиков - Хаджер Сучин и Алие Кие числились в "оранжевом" списке особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. Хатидже Ай числится в «серой» категории.

В ведомстве напомнили, что боевики, готовившие теракт, были нейтрализованы в рамках 34- этапа контртеррористической операции Eren Abluka в провинции Диярбакыр. В операции были задействованы беспилотники и ударные вертолеты Atak.

За поимку Хаджера Сучина по позывным "Диджле Ботан" было назначено вознаграждением в размере до 1 млн турецких лир.

Алие Кие под кодовым именем "Дирен Ван" осуществляла террористическую деятельность в районе Амед. За ее поимку государство также объявило награду до 1 млн турецких лир.

Наконец, за информацию о местоположении террористки Хатидже Ай по позывным "Амед Адер" было назначено вознаграждение в размере до 500 тыс. лир.