О нас

В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны

В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны В МВД Турции обнародовали имена трех террористов РКК, нейтрализованных 20 сентября в районе Диджле юго-восточной провинции Диярбакыр.
В регионе
25 сентября 2022 г. 01:57
В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны

В МВД Турции обнародовали имена трех террористов РКК, нейтрализованных 20 сентября в районе Диджле юго-восточной провинции Диярбакыр.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", двое из боевиков - Хаджер Сучин и Алие Кие числились в "оранжевом" списке особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. Хатидже Ай числится в «серой» категории.

В ведомстве напомнили, что боевики, готовившие теракт, были нейтрализованы в рамках 34- этапа контртеррористической операции Eren Abluka в провинции Диярбакыр. В операции были задействованы беспилотники и ударные вертолеты Atak.

За поимку Хаджера Сучина по позывным "Диджле Ботан" было назначено вознаграждением в размере до 1 млн турецких лир.

Алие Кие под кодовым именем "Дирен Ван" осуществляла террористическую деятельность в районе Амед. За ее поимку государство также объявило награду до 1 млн турецких лир.

Наконец, за информацию о местоположении террористки Хатидже Ай по позывным "Амед Адер" было назначено вознаграждение в размере до 500 тыс. лир.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi