В МВД Турции назвали вероятную причину падения вертолета

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Теракт как причина катастрофы вертолета Sikorsky в провинции Тунджели на востоке Турции исключен.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу во вторник.

"Ни о каком внешнем вмешательстве речи не идет. Похоже, что катастрофа произошла из-за плохих погодных условий", - сказал министр в эфире телеканала NTV.

По его словам, в 11.35 мск вертолет взлетел, а в 11.43 мск связь с ним прервалась.

"После этого нам сразу поступило сообщение об этом, мы сразу же начали поисково-спасательные работы. Были определены координаты места падения на высоте 2,5 километра. Но там сложные дороги, были задействованы вертолеты, 2,5 часа спасатели шли пешком по горам. В 16.34 обломки были найдены. 12 наших соотечественников погибли. Это большая потеря для нас. В ближайшие часы мы спустим погибших в город", - добавил Сойлу.