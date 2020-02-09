В МВД Казахстана назвали причиной беспорядков на юге страны

Дорожный конфликт, произошедший 5 февраля, послужил первоначальной причиной беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - сказал А.Калайчиди.

По словам А.Калайчиди, дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях.

"Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали (их – ред.). В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов", - отметил замглавы МВД, добавив, что среди них есть граждане зрелого возраста.

А.Калайчиди также сообщил, что режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, введенный после беспорядков в Кордайском районе, обусловлен сложившимися обстоятельствами, его на данный момент достаточно.