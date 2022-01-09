О нас
Report Georgia
Аудио новости

В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров

В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов США.
В регионе
9 января 2022 г. 07:25
В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров
Ерлан Тургумбаев

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов – ред.)", - отметил Е.Тургумбаев.

Он отметил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda talanlardan dəyən zərərin ilkin məbləği açıqlanıb

Другие новости из категории

В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету
В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету
9 января 2022 г. 07:06
Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей
Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей
9 января 2022 г. 06:57
Иран расширил санкционный список против США
Иран расширил санкционный список против США
9 января 2022 г. 06:45
ВС Турции ликвидировали 12 террористов РКК/YPG
ВС Турции ликвидировали 12 террористов РКК/YPG
9 января 2022 г. 01:18
Алматы полностью окружили блокпостами
Алматы полностью окружили блокпостами
8 января 2022 г. 23:53
На границе с Сирией погибли трое военнослужащих ВС Турции
На границе с Сирией погибли трое военнослужащих ВС Турции
8 января 2022 г. 21:28
Минобороны Турции: Покупка С-400 была не выбором, а необходимостью
Минобороны Турции: Покупка С-400 была не выбором, а необходимостью
8 января 2022 г. 20:42
В Армении выявили первые два случая заражения омикроном
В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном"
8 января 2022 г. 20:17
Массовое отравление в России, есть жертвы
Массовое отравление в России, есть жертвы
8 января 2022 г. 20:08
Хулуси Акар о нарушениях режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе
Хулуси Акар о нарушениях режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе
8 января 2022 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi