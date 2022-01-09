В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов США.

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов – ред.)", - отметил Е.Тургумбаев.

Он отметил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища.