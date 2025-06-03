В МВД Грузии произошли кадровые изменения

Генерал-майор полиции Иосиф Челидзе покинул пост заместителя министра внутренних дел Грузии.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Дополнительные детали, включая причины ухода и информацию о том, кто заменит Челидзе в ведомстве, пока не разглашают. Челидзе занимал эту должность с 10 сентября 2019 года.
После ухода Челидзе у главы МВД Гелы Геладзе осталось четыре заместителя: первый заместитель – Роланд Месхи, а также Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи и Шалва Тадумадзе.
Изменения коснулись и Департамента генеральной инспекции. Согласно информации МВД, новым директором ведомства назначен Давид Арчвадзе.