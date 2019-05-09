​В МВД Эстонии заявили о нерешённом территориальном вопросе с Россией

Министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что у страны остаются нерешённые территориальные вопросы с Россией, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за неё компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — приводит ERR заявление Хельме на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

При этом он подчеркнул, что Эстония готова ждать решения этого вопроса мирным путём в рамках международного права.