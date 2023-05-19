В МВД Армении будут сокращены 629 штатных единиц

В Министерстве внутренних дел Армении сократят 629 штатных единиц в рамках оптимизации.

В Министерстве внутренних дел Армении сократят 629 штатных единиц в рамках оптимизации.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в постановлении, подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном, количество сотрудников в структуре сократится до 2 099.

В настоящее время штат состоит из 2 728 работников, из которых на МВД приходится - 15, полицию - 2 070, МЧС - 361, спасательную службу - 268, службу миграции и гражданства - 14. При этом львиная доля сокращений коснется полиции - 532 сотрудника будут освобождены от должностей.

Сокращения будут происходить параллельно с кадровым пополнением структуры.