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В МВД Армении будут сокращены 629 штатных единиц

В МВД Армении будут сокращены 629 штатных единиц В Министерстве внутренних дел Армении сократят 629 штатных единиц в рамках оптимизации.
В регионе
19 мая 2023 г. 10:50
В МВД Армении будут сокращены 629 штатных единиц

В Министерстве внутренних дел Армении сократят 629 штатных единиц в рамках оптимизации.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в постановлении, подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном, количество сотрудников в структуре сократится до 2 099.

В настоящее время штат состоит из 2 728 работников, из которых на МВД приходится - 15, полицию - 2 070, МЧС - 361, спасательную службу - 268, службу миграции и гражданства - 14. При этом львиная доля сокращений коснется полиции - 532 сотрудника будут освобождены от должностей.

Сокращения будут происходить параллельно с кадровым пополнением структуры.

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