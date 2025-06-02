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В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация

В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация
В регионе
2 июня 2025 г. 12:45
В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация

В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси состоялась презентация нескольких изданий.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Поэтическим собранием Мирварид Дильбази.

В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Грузии, школьники, представители интеллигенции и общественности.

В рамках мероприятия также была организована выставка келагаи, считающихся одним из символов национально-культурного наследия Азербайджана. Выставка вызвала большой интерес у участников и произвела особое впечатление с точки зрения сохранения национального духа.

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Версия на английском языке ФотоLiterary, artistic presentation held at Museum of Azerbaijani Culture in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində ədəbi-bədii təqdimat keçirilib

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