В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация

В Музее азербайджанской культуры в Тбилиси прошла литературно-художественная презентация

В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси состоялась презентация нескольких изданий.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Поэтическим собранием Мирварид Дильбази.

В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Грузии, школьники, представители интеллигенции и общественности.

В рамках мероприятия также была организована выставка келагаи, считающихся одним из символов национально-культурного наследия Азербайджана. Выставка вызвала большой интерес у участников и произвела особое впечатление с точки зрения сохранения национального духа.