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В Мраморном море у Стамбула столкнулись два сухогруза

В Мраморном море у Стамбула столкнулись два сухогруза Два турецких сухогруза столкнулись в пятницу вечером в Мраморном море у выхода из пролива Босфор.
В регионе
2 декабря 2022 г. 23:53
В Мраморном море у Стамбула столкнулись два сухогруза

Два турецких сухогруза столкнулись в пятницу вечером в Мраморном море у выхода из пролива Босфор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, инцидент произошел у якорной стоянки Ахыркапы, где со 126-метровым сухогрузом Burhan Duzman столкнулся 147-метровый контейнеровоз Turan. "К месту происшествия направлены буксир, два скоростных катера с двумя лоцманами-капитанами", - говорится в сообщении.

В другом релизе управления отмечается, что сухогрузы были "безопасно пришвартованы на якорной стоянке Ахыркапы".

О последствиях происшествия не сообщается.

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