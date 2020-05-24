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В Москве жертвами коронавируса стали еще 59 человек

​В Москве жертвами коронавируса стали еще 59 человек

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб.

Накануне жертвами COVID-19 стали еще 67 человек. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1 993 человек.

За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3 500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.

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