В Москве заявили о провале в отношениях с ЕС

Грушко: "Мы подошли к провалу в отношениях с ЕС. Брюссель оказался не готов к равноправному сотрудничеству"

"Мы подошли к провалу в отношениях с ЕС. Брюссель оказался не готов к равноправному сотрудничеству". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко , выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

По его мнению, отношения ЕС и РФ подошли к опасной черте из-за санкций, и сотрудничество по международным проблемам оказалось под вопросом. На этом этапе отношения России и ЕС можно охарактеризовать как "конфликтное сосуществование".