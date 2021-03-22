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В Москве заявили о провале в отношениях с ЕС

В Москве заявили о провале в отношениях с ЕС Грушко: "Мы подошли к провалу в отношениях с ЕС. Брюссель оказался не готов к равноправному сотрудничеству"
В регионе
22 марта 2021 г. 13:52
В Москве заявили о провале в отношениях с ЕС

"Мы подошли к провалу в отношениях с ЕС. Брюссель оказался не готов к равноправному сотрудничеству". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко , выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

По его мнению, отношения ЕС и РФ подошли к опасной черте из-за санкций, и сотрудничество по международным проблемам оказалось под вопросом. На этом этапе отношения России и ЕС можно охарактеризовать как "конфликтное сосуществование".

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