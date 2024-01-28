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В Москве загорелся Театр сатиры

В Москве загорелся Театр сатиры На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры.
В регионе
28 января 2024 г. 13:39
В Москве загорелся Театр сатиры

На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона", - сказал собеседник агентства.

Посетителей театра эвакуировали. Сведений о пострадавших не поступало. По данным ГУ МЧС по Москве, на момент прибытия пожарных из-под кровли шел дым.

Площадь пожара выросла с 200 кв. м до 350 кв. м.

"Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям купола", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение осложнено конструктивными особенностями здания, ограничен выход на кровлю.

"Для тушения пожара в Театре сатиры наращиваются силы и средства", - отметили в МЧС.

На месте работают 76 пожарных, задействована 21 единица техники.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Satira teatrında yanğın olub, hadisə yerinə onlarla texnika cəlb edilib

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