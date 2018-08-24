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    В Москве загорелось здание Центробанка - ВИДЕО

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Административное здание загорелось в пятницу вечером на Неглинной улице в центре Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель столичного главка МЧС РФ.

    "Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", — сказал собеседник агентства.

    Пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве потушен. 

    По данным спасателей, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. 

    Никто не пострадал.

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