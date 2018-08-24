В Москве загорелось здание Центробанка - ВИДЕО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Административное здание загорелось в пятницу вечером на Неглинной улице в центре Москвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель столичного главка МЧС РФ.

"Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", — сказал собеседник агентства.

Пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве потушен.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Никто не пострадал.