​В Москве задержаны подозреваемые в подготовке теракта в столице

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Москве задержана группа лиц, которые причастны к подготовке террористического акта в столице.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Национального антитеррористического комитета, поступившем в "Газета.Ru".

"В квартире, где скрывались бандиты, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство", — отмечается в сообщении.

Подозреваемые были задержаны в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке Центрального административного округа города Москвы.

По данному факту проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.