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    ​В Москве задержаны подозреваемые в подготовке теракта в столице

    В квартире, где скрывались бандиты, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Москве задержана группа лиц, которые причастны к подготовке террористического акта в столице.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Национального антитеррористического комитета, поступившем в "Газета.Ru".

    "В квартире, где скрывались бандиты, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство", — отмечается в сообщении.

    Подозреваемые были задержаны в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке Центрального административного округа города Москвы.

    По данному факту проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

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