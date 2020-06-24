В Москве задержаны десятки криминальных авторитетов - ФОТО - ВИДЕО

Правоохранительные органы пресекли "сходку" криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Газете стало известно, что в заведении на Алтуфьевском шоссе собрались около 30 человек. В ходе операции по задержанию один человек оказал сопротивление. В результате он получил огнестрельное ранение.

Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", правоохранители узнали о том, что в кафе собрались от 80 до ста человек, которые имеют отношение к этническим преступным группировкам.

Подчеркивается, что находившиеся внутри открыли двери добровольно, однако лишь через два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. Предварительно, в отделение полиции доставлены более 20 человек.

Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области: