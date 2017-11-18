В Москве задержан один из участников ночной перестрелки

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали мужчину, подозреваемого в участии в перестрелке на территории "Москва-Сити" на Кутузовском проспекте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Утром в субботу сотрудники полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту остановили автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Напомним, что вечером 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити" между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Конфликт возник после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки.