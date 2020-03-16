​В Москве задержан экс-заместитель главы СК Армении

Бывший заместитель главы Следственного комитета Армении Ваагн Арутюнян, объявленный в розыск по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года, задержан в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло в центре столицы РФ.

"По запросу Армении в центре Москвы задержан гражданин этой страны Ваагн Арутюнян. Будет решаться вопрос о его экстрадиции на Родину", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что суд общей юрисдикции города Ереван 30 декабря 2018 года во второй раз вынес решение об аресте в отношении Ваагна Арутюняна, которое 6 февраля Апелляционный суд отменил и направил дело в суд первой инстанции для нового судебного разбирательства.