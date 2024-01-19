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В Москве задержали пассажира метро, ранившего ножом двух мужчин в вагоне поезда

В Москве задержали пассажира метро, ранившего ножом двух мужчин в вагоне поезда Правоохранители задержали пассажира московского метро, который устроил конфликт в вагоне поезда на красной ветке, в ходе которого ранил ножом двух мужчин.
В регионе
19 января 2024 г. 12:55
В Москве задержали пассажира метро, ранившего ножом двух мужчин в вагоне поезда

Правоохранители задержали пассажира московского метро, который устроил конфликт в вагоне поезда на красной ветке, в ходе которого ранил ножом двух мужчин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"22-летний злоумышленник в пути следования от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская", действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся", - сказали в прокуратуре.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе столичного ГУ МВД России, полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его по адресу проживания на Каширском шоссе. "В отношении задержанного следствием <...> возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказали в пресс-службе.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Дело находится на контроле прокуратуры.

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