В Москве задержали напавших на азербайджанцев армян

Девять участников армяно-азербайджанского конфликта задержаны в Москве.
Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.
"Сотрудниками полиции задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что группа армян разбила камнями витрины кафе азербайджанской кухни и автомойки на западе Москвы и скрылась на машинах.
Ранее более 25 человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств.