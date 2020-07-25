В Москве задержали напавших на азербайджанцев армян

Девять участников армяно-азербайджанского конфликта задержаны в Москве.

Девять участников армяно-азербайджанского конфликта задержаны в Москве.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

"Сотрудниками полиции задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа армян разбила камнями витрины кафе азербайджанской кухни и автомойки на западе Москвы и скрылась на машинах.

Ранее более 25 человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств.